"Giusina in cucina": biscotti treccina di Giusina Battaglia (Di sabato 9 ottobre 2021) Nelle nuove puntate della serie di Food Network Giusina in cucina, dedicata alla cucina siciliana preparata in maniera semplice, 'casalinga', in onda sabato 9 ottobre, alle 15:45, sul canale 33, Giusina Battaglia, giornalista ed appassionata di cucina, ha preparato un menu squisitamente siciliano, rivelando la 'sua' ricetta dei biscotti treccina. Di seguito gli ingredienti necessari ed il procedimento. Ingredienti 500 g farina 00, 50 ml latte, 160 g strutto, 160 g zucchero, 1 uovo, 1 cucchiaio di miele, vanillina, 4 gocce essenza di arancia, sale, 4 g ammoniaca per dolci Procedimento Mettiamo in planetaria, o in una ciotola, la farina, lo strutto, lo zucchero, il latte, l'uovo intero, un pizzico di sale, ...

