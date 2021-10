Giro di Lombardia: zampata vincente di Pogacar (Di sabato 9 ottobre 2021) Terzo trionfo stagionale per lo sloveno Pogacar che, dopo Tour de France e Liegi, si porta a casa anche il Giro di Lombardia 2021. Il corridore della UAE Emirates ha costruito la sua vittoria scattando in solitudine a 33 km dal traguardo sul quale ha battuto allo sprint Fausto Masnada e Adam Yates. Giro di Lombardia: cosa è accaduto? La corsa entra nel vivo per merito di un gruppo di fuggitivi che distacca il resto del gruppo di circa sei minuti. Alcune delle migliori scuderie, come la Jumbo Visma, la Uae Emirates e la Deceunink-Quick-Step, non mollano mantenendo un ritmo molto alto. In prossimità della salita di Dossena, iniziano i primi attacchi di uomini come Bennett, Masmada e Sivakov, seguiti ben presto dal gruppo che riprende i battistrada prima del Passo di Ganda, l’ultima salita ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021) Terzo trionfo stagionale per lo slovenoche, dopo Tour de France e Liegi, si porta a casa anche ildi2021. Il corridore della UAE Emirates ha costruito la sua vittoria scattando in solitudine a 33 km dal traguardo sul quale ha battuto allo sprint Fausto Masnada e Adam Yates.di: cosa è accaduto? La corsa entra nel vivo per merito di un gruppo di fuggitivi che distacca il resto del gruppo di circa sei minuti. Alcune delle migliori scuderie, come la Jumbo Visma, la Uae Emirates e la Deceunink-Quick-Step, non mollano mantenendo un ritmo molto alto. In prossimità della salita di Dossena, iniziano i primi attacchi di uomini come Bennett, Masmada e Sivakov, seguiti ben presto dal gruppo che riprende i battistrada prima del Passo di Ganda, l’ultima salita ...

Advertising

Federciclismo : A Luglio, in maglia azzurra al Giro di Sardegna, ti sei fratturato una vertebra. Oggi sei tornato a grandissimo liv… - Sandrokan1971 : RT @Federciclismo: A Luglio, in maglia azzurra al Giro di Sardegna, ti sei fratturato una vertebra. Oggi sei tornato a grandissimo livello.… - todeze : RT @Gazzetta_it: Giro di Lombardia: impresa di #Pogacar davanti a un grande Masnada - SMSNEWSOFFICIAL : CICLISMO: Tadej Pogacar ha vinto la 115esima edizione del Giro di Lombardia - STnews365 : Tadej Pogacar trionfa nel Giro di Lombardia battendo in volata Fausto Masnada Lo sloveno corona una fuga di oltre 3… -