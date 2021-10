Giro di Lombardia, Primoz Roglic: “Non avevo le gambe per seguire Pogacar” (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel pieno di un finale di stagione estremamente intenso va in archivio anche la classica delle foglie morte. L’edizione numero 115 del Giro di Lombardia premia l’attacco solitario di Tadej Pogacar, capace di staccare il gruppo dei migliori sul Passo Ganda e battere allo sprint il pimpante Fausto Masnada che si era rifatto sotto in discesa. Lo sloveno conquista dunque la seconda classica monumento dell’anno dopo la vittoria in primavera alla Liegi-Bastogne-Liegi, grande deluso di oggi Primoz Roglic, mai vero protagonista. Il capitano della Jumbo-Visma ha perso l’attimo sulla salita del Passo Ganda, forse frenato dagli sforzi dalle tante gare a cui ha preso parte ultimamente, e si è lasciato scappare il collazionale della UAE Team Emirates. Roglic può comunque essere soddisfatto del suo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel pieno di un finale di stagione estremamente intenso va in archivio anche la classica delle foglie morte. L’edizione numero 115 deldipremia l’attacco solitario di Tadej, capace di staccare il gruppo dei migliori sul Passo Ganda e battere allo sprint il pimpante Fausto Masnada che si era rifatto sotto in discesa. Lo sloveno conquista dunque la seconda classica monumento dell’anno dopo la vittoria in primavera alla Liegi-Bastogne-Liegi, grande deluso di oggi, mai vero protagonista. Il capitano della Jumbo-Visma ha perso l’attimo sulla salita del Passo Ganda, forse frenato dagli sforzi dalle tante gare a cui ha preso parte ultimamente, e si è lasciato scappare il collazionale della UAE Team Emirates.può comunque essere soddisfatto del suo ...

