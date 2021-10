Giro di Lombardia 2021, Masnada: “Gara dura ma sono contento, Pogacar è di un altro pianeta” (Di sabato 9 ottobre 2021) “E’ stata una corsa dura, siamo andati veramente forte su tutte le salite. Io non ero il capitano di giornata, avevamo tre punte alla partenza, però arrivavo da un periodo di ottima condizione. Ho cercato di giocarmi le mie carte in salita, quando siamo rimasti 6-7 corridori davanti ho lavorato per Alaphilippe. Tadej però oggi è stato di un altro pianeta, non si vincono due Tour de France per niente. Ha dimostrato di essere il più forte. Io conoscevo bene la discesa, perciò sono riuscito a rientrare e ottenere un secondo posto. sono contento”. Queste le parole di Fausto Masnada, secondo alle spalle di Pogacar al termine del Giro di Lombardia 2021, l’ultima classica monumento stagionale: “Non potevamo ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) “E’ stata una corsa, siamo andati veramente forte su tutte le salite. Io non ero il capitano di giornata, avevamo tre punte alla partenza, però arrivavo da un periodo di ottima condizione. Ho cercato di giocarmi le mie carte in salita, quando siamo rimasti 6-7 corridori davanti ho lavorato per Alaphilippe. Tadej però oggi è stato di un, non si vincono due Tour de France per niente. Ha dimostrato di essere il più forte. Io conoscevo bene la discesa, perciòriuscito a rientrare e ottenere un secondo posto.”. Queste le parole di Fausto, secondo alle spalle dial termine deldi, l’ultima classica monumento stagionale: “Non potevamo ...

