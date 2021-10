Giovi | carabinieri seguono odore e trovano quasi mezzo chilo di marijuana

Leggi su anteprima24

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno sono intervenuti nella serata di ieri in un’abitazione di Salerno, situata nella frazione collinare di. A seguito di diverse segnalazioni di strani odori provenienti dalla casa, i militari hanno fatto accesso all’interno per verificare se si trattasse del caratteristicodella. L’attività ha dato esito positivo, visto il ritrovamento di oltre 400 grammi di infiorescenze, parte in essiccazione, oltre a bilancino e prodotti per la coltivazione. Il 33enne salernitano A.V. è stato pertanto tratto in arresto ed associato al proprio domicilio in attesa dei successivi provvedimenti giudiziari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.