Giovanni Esposito eletto presidente della Società italiana di Cardiologia interventistica

(Di sabato 9 ottobre 2021) È il prof.il nuovodi, Gise. Guiderà lascientifica fino al 2023, succedendo aluscente prof. Giuseppe Tarantini. L’annuncio arriva alla conclusione del 42 Congresso Nazionale Gise hybrid edition che si è svolto al Centro Congressi MiCo di Milano.è Direttore UOC di, Emodinamica, UTIC dell’AOU Federico II di Napoli. Professore Ordinario in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare Università degli Studi di Napoli Federico II – DirettoreScuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare. Nel Gise dal ...

