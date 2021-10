Giorgia Meloni: «No a nostalgici del fascismo in Fratelli d’Italia, la sinistra li usa come utili idioti» (Di sabato 9 ottobre 2021) La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni batte un colpo. Dopo le inchieste sulla lobby nera nel suo partito e nella Lega rilascia un’intervista al Corriere della Sera in cui dice che nel suo partito non c’è posto per i nostalgici del fascismo e che la sinistra li usa come utili idioti. «Immaginare che Fratelli d’Italia possa essere influenzato o peggio manovrato da gruppi di estrema destra è ridicolo e falso. E dico che queste campagne servono per allevare giovani nostalgici, ignoranti della storia, affascinati dal proibito e dal folklore di un fascismo che non hanno nemmeno vissuto, a differenza di chi la guerra l’ha vissuta e ne porta le ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) La leader dibatte un colpo. Dopo le inchieste sulla lobby nera nel suo partito e nella Lega rilascia un’intervista al Corriere della Sera in cui dice che nel suo partito non c’è posto per idele che lali usa. «Immaginare chepossa essere influenzato o peggio manovrato da gruppi di estrema destra è ridicolo e falso. E dico che queste campagne servono per allevare giovani, ignoranti della storia, affascinati dal proibito e dal folklore di unche non hanno nemmeno vissuto, a differenza di chi la guerra l’ha vissuta e ne porta le ...

