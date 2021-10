Giorgia Meloni | «In Fratelli d’Italia non c’è posto per fascisti nostalgici Che sono utili idioti della sinistra»

(Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA – Svolta netta con il passato., in un’intervista al CorriereSera, si libera, almeno questa sembra l’intenzione, dell’ingombrante peso del passato. Infatti chiarisce: «Nel dna dinon cinostalgie fasciste, razziste, antisemite. Non c’èper nulla di tutto questo. Nel nostro dna c’è il rifiuto per ogni L'articolo proviene da Firenze Post.

Sono le parole di, leader di Fdi, in un'intervista al Corriere della Sera . 'Il 'pericolo nero', guarda caso, arriva sempre in prossimità di una campagna elettorale...', dice la ...A difesa delle rivendicazioni espresse dall'esecutivo di Morawiecki si schierano Viktor Orbàn ,e Marine Le Pen , viceversa il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta posta in ...ROMA - Svolta netta con il passato. Giorgia Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, si libera, almeno questa sembra l'intenzione, ...La Costituzione polacca è vincolata al rispetto del diritto internazionale, dunque le istituzioni di Varsavia non possono appellarsi all’ordinamento nazionale per eludere gli obblighi derivanti da un ...