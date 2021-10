Giffoni Valle Piana, saccheggia villetta in costruzione: preso dai carabinieri (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiffoni Valle Piana (Sa) – Stava saccheggiando tutto quello che poteva avere un valore sul mercato del riciclaggio, il ladro arrestato dai carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana per un furto in flagranza all’interno di una villetta. È accaduto in via Polongone dove c’è una sorta di laghetto artificiale e delle villette in costruzione. Il pregiudicato P.L., 39 anni, con un furgoncino stava praticamente portando via tutto quello che c’era all’interno quindi gli igienici, la rubinetteria, i termosifoni, tutti i tubi rame che c’erano degli impianti, per un valore stimato di 10mila euro. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Stavando tutto quello che poteva avere un valore sul mercato del riciclaggio, il ladro arrestato daidella stazione diper un furto in flagranza all’interno di una. È accaduto in via Polongone dove c’è una sorta di laghetto artificiale e delle villette in. Il pregiudicato P.L., 39 anni, con un furgoncino stava praticamente portando via tutto quello che c’era all’interno quindi gli igienici, la rubinetteria, i termosifoni, tutti i tubi rame che c’erano degli impianti, per un valore stimato di 10mila euro. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. L'articolo proviene da ...

