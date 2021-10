Advertising

GrandeFratello : Francesca è tanto, tanto, tanto... tanto, tanto... tanto innamorata! ?? #GFVIP - fedepietroo : RT @pazzeska6: francesca cipriani è un attentato alla vita: #gfvip - SabMusicIsLife : RT @pazzeska6: MA FRANCESCA CHE TIRA I CAPELLI DI GIUCAS STO PIANGENDO #gfvip - leggoit : GFVip, #francesca cipriani strappa i capelli a #giucas casella che urla «Mi fai male» - j_aas_mine : RT @pazzeska6: MA FRANCESCA CHE TIRA I CAPELLI DI GIUCAS STO PIANGENDO #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Francesca

CANALE 5, Manuel Bortuzzo mette le cose in chiaro con Lulù:... NELLA CASA GF Vip, Manuel: '... i nominati I preferiti di questa settimana sono: Alex, Katia, Aldo, Manuel,e Manila. ..., diretta ottava puntata: sorpresa per Alex Belli. Amedeo, Nicola e Samy in nomination . Si ...riprende il suo show urlando come sempre e rompe una porta 22.03 Domanda un po' imbarazzante ...Pierpaolo Pretelli si aggiudica la vittoria imitando Clementino, seguito da Dennis Fantina e Deborah Johnson. Fausto Leali ospite, Francesca Manzini imita Asia Argento ...LA SORPRESA. Francesca Cipriani rivede il fidanzato Alessandro: "Ti amo da morire" Il fidanzato di Francesca Cipriani torna nella Casa per fare una sorpresa alla showgirl ...