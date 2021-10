Advertising

GrandeFratello : Francesca è tanto, tanto, tanto... tanto, tanto... tanto innamorata! ?? #GFVIP - LM271603 : RT @pazzeska6: MA FRANCESCA CIPRIANI STA DISTRUGGENDO LA CASA #gfvip - ecco10euro : RT @pazzeska6: francesca cipriani è un attentato alla vita: #gfvip - LM271603 : RT @pazzeska6: francesca cipriani è un attentato alla vita: #gfvip - flaviaa3092 : RT @pazzeska6: MA FRANCESCA CIPRIANI STA DISTRUGGENDO LA CASA #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Francesca

Cipriani strappa i capelli a Giucas Casella che urla 'Mi fai male'. Stare accanto alla è sempre più pericoloso. Ricordate lo spintone al Mago Otelma durante l'Isola dei Famosi? Ebbene ..., ottava puntata: Raffaella, Gianmaria e Miriana in nomination . Samy eliminato. Ennesimo show diCipriani e ritorno nella casa dopo un anno di Maria Teresa Ruta che ha incontrato il ...Una nuova puntata al GF Vip ha sicuramente scombussolato gli animi dei concorrenti, tra sorprese e battibecchi in Casa e non solo.GFVip, Francesca Cipriani strappa i capelli a Giucas Casella che urla «Mi fai male». Stare accanto alla Cipriani è sempre più pericoloso. Ricordate lo spintone al ...