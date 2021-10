Gf Vip, Maria Teresa Ruta una furia contro Amedeo Goria “Sono venuta per puntualizzare due cose …” (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 6 e non Sono mancati i colpi di scena. Ad un certo punto della serata infatti, è entrata in casa una ex gieffina che ha preso pare proprio alla scorsa edizione del reality, arrivando anche in fondo al programma. Stiamo parlando di Maria Teresa Ruta la quale pare che sia entrata per avere un confronto con l’ex marito Amedeo Goria che tra l’altro era in nomination e rischiava di uscire dalla casa. Ma cosa è accaduto tra i due? Cosa ha dichiarato Maria Teresa e qual è stata la reazione di Amedeo? Grande fratello 6, Amedeo Goria in nomination riceve una visita inaspettata Nella serata di ieri è andata in onda una ... Leggi su baritalianews (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello vip 6 e nonmancati i colpi di scena. Ad un certo punto della serata infatti, è entrata in casa una ex gieffina che ha preso pare proprio alla scorsa edizione del reality, arrivando anche in fondo al programma. Stiamo parlando dila quale pare che sia entrata per avere un confronto con l’ex maritoche tra l’altro era in nomination e rischiava di uscire dalla casa. Ma cosa è accaduto tra i due? Cosa ha dichiaratoe qual è stata la reazione di? Grande fratello 6,in nomination riceve una visita inaspettata Nella serata di ieri è andata in onda una ...

Advertising

VelvetMagIta : Andrea Maria Florio: 'Dopo Gemma la chirurgia plastica non ha più età'. Una lunga intervista sulla chirurgia esteti… - Martinaf313011 : Sto vedendo la puntata, l'entrata di maria teresa non la reggo ???? il mio personaggio preferito in assoluto di tutte… - infoitcultura : Gf Vip, Maria Teresa Ruta umilia Amedeo Goria: 'Vuoi sapere perché sei il mio ex?' - johnwxsherlock : RT @gieffepparo: Sto avendo un film di tutti e sei mesi del GF VIP scorso tipo i lampi delle esperienze pre-morte. Maria Teresa è stata t… - Tiziana767 : RT @gossipblogit: Grande Fratello VIP 6, Maria Teresa Ruta in casa per Amedeo Goria: “Certe cose tienile per te” -