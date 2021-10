GF Vip | la disperazione di Giucas Casella in diretta tv | ha perso i capelli Il video

(Di domenica 10 ottobre 2021) ILA FINE ARTICOLO. Francesca Cipriani scatenata al Grande Fratello Vip 2021, anche con. Hanno fatto il giro dei social le immagini della concorrente che prima sballotta il seno correndo e poi strappa ial coinquilino. «Ma cosa c’entro io? Mi ha fatto male…», urla l’illusionista. Il conduttore Alfonso Signorini invece sdrammatizza: «Ti ha strappato una ciocca? Si vede che non porti il parrucchino!». Tutti gli altri, dalla Casa a quelle dei telespettatori, ridono divertiti. Lei prova allora a difendersi, sfruttando l’assist di Signorini: «Lui mi ha detto “Fai vedere a tutta l’Italia che non ho il parrucchino” e per questo gli avrebbe tirato i. Smentita dal diretto interessato, gli ha chiesto scusa». Tra l’altro Francesca Cipriani aveva fatto impazzire ...

Advertising

infoitcultura : GF Vip 6, disperazione e lacrime: “Voglio andare via” - VivianaMoccia1 : RT @Auroranatangel0: @stylinsonsgirlx Addirittura dalla disperazione mi sono messa a guardare grande fratello vip :) - Auroranatangel0 : @stylinsonsgirlx Addirittura dalla disperazione mi sono messa a guardare grande fratello vip :) - Sarbos02 : La disperazione è talmente elevata che sto vedendo il Gf Vip #whatsappdown #instagramdown #facebookdown - lalapods : Sento le vibes di un mega Twitter party tra vip, ironia, astinenza e disperazione #TwitterDown #instagramdisabled -

Ultime Notizie dalla rete : Vip disperazione

... ex protagonista del Grande Fratello5 . Nego do Borel è stato ritrovato dopo l'abuso a Dayane ... con le medicine o altro, per cui credo di sia allontanato per, la gente sta solo ...È tra i protagonisti del Grande Fratelloe, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia, Manila Nazzaro ha consegnato a Rogiosi ... le malattie, i tradimenti, la solitudine, la. Poi ...Ieri sera è andata in onda la puntata 8 del Grande Fratello Vip 2021 e tra le sue protagoniste c’è stata Francesca Cipriani, che ancora una ...View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Grande Fratello Vip 6: cosa succede tra Lucrezia e Manuel. “Noi vediamo arretrare Manuel rispetto ai primi giorni e ...