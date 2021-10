Gf Vip, Jo Squillo offende Michelle Hunziker con una terribile gaffe? Ecco cosa è successo (Di sabato 9 ottobre 2021) La Dj Jo Squillo nell’edizione in corso del Grande Fratello Vip sta cercando di distinguersi in quanto a valori, trattando temi sociali di spessore. A seguito della puntata di venerdì 8 ottobre, però, è incappata in una terribile gaffe. La donna ha discusso con Sophie Codegoni che ha fatto il suo nome durante le nomination, accusandola di non capire nulla perchè sarebbe bionda come Michelle Hunziker. Tale frase ha avuto un’enorme risonanza sui social, dal momento che il pubblico non si aspettava una simile battuta dalla Squillo, che fino a poche ore prima si era spesa per la solidarietà femminile. Jo chiederà scusa per quanto detto? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Sonia Bruganelli cattivissima con Adriana Volpe: “Io tornerò al mio lavoro, tu non lo so” Nel corso ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 ottobre 2021) La Dj Jonell’edizione in corso del Grande Fratello Vip sta cercando di distinguersi in quanto a valori, trattando temi sociali di spessore. A seguito della puntata di venerdì 8 ottobre, però, è incappata in una. La donna ha discusso con Sophie Codegoni che ha fatto il suo nome durante le nomination, accusandola di non capire nulla perchè sarebbe bionda come. Tale frase ha avuto un’enorme risonanza sui social, dal momento che il pubblico non si aspettava una simile battuta dalla, che fino a poche ore prima si era spesa per la solidarietà femminile. Jo chiederà scusa per quanto detto? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Sonia Bruganelli cattivissima con Adriana Volpe: “Io tornerò al mio lavoro, tu non lo so” Nel corso ...

