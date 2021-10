GF Vip: Clarissa Selassié rivela l’oscuro passato della sorella Lulù, vittima di molestie (Di sabato 9 ottobre 2021) Quando ormai manca poco alla nuova puntata del rinnovato Gf vip, le Princess Selassié sono al centro del gossip per una rivelazione shock giunta da Clarissa sul conto di Lucrezia, quando i rapporti nella Casa tra le sorelle appaiono ormai tesi. A differenza della posizione delle parenti Clarissa e Jessica, in questi giorni Lucrezia si è avvicinata molto alla nemica giurata del trio regale Selassié, Soleil Sorge, e in più sembra soffrire molto il fatto che il conoscente intimo Manuel Bortuzzo non le dia le attenzioni che ora si aspetterebbe, dopo le effusioni di coppia avute nella Casa. E proprio mentre Lucrezia sembra staccarsi sempre di più dalle sorelle -tanto da apparire un concorrente unico nel gioco- Clarissa svela ora ai coinquilini che la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Quando ormai manca poco alla nuova puntata del rinnovato Gf vip, le Princesssono al centro del gossip per unazione shock giunta dasul conto di Lucrezia, quando i rapporti nella Casa tra le sorelle appaiono ormai tesi. A differenzaposizione delle parentie Jessica, in questi giorni Lucrezia si è avvicinata molto alla nemica giurata del trio regale, Soleil Sorge, e in più sembra soffrire molto il fatto che il conoscente intimo Manuel Bortuzzo non le dia le attenzioni che ora si aspetterebbe, dopo le effusioni di coppia avute nella Casa. E proprio mentre Lucrezia sembra staccarsi sempre di più dalle sorelle -tanto da apparire un concorrente unico nel gioco-svela ora ai coinquilini che la ...

