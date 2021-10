Gf Vip, Amedeo Goria vuole farsi sterilizzare? Ecco la reazione alla possibile gravidanza di Vera Miales (Di sabato 9 ottobre 2021) Amedeo Goria, in seguito alla puntata di venerdì 8 ottobre del Grande Fratello Vip, ha parlato con i sui compagni della notizia che gli è stata data da Alfonso Signorini sulla presunta gravidenza di Vera Miales. Il giornalista si è dimostrato molto preoccupato, al punto da pensare ad una vasectomia. Amedeo inoltre ha aggiunto di non essere contento della possibilità di diventare nuovamente padre:“Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà di un bambino. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla”. Addirittura Goria vorrebbe diffidare Vera dal divulgare la notizia. Come si risolverà questa complicata situazione? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Incidente intimo per Manila Nazzaro nella casa: ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 ottobre 2021), in seguitopuntata di venerdì 8 ottobre del Grande Fratello Vip, ha parlato con i sui compagni della notizia che gli è stata data da Alfonso Signorini sulla presunta gravidenza di. Il giornalista si è dimostrato molto preoccupato, al punto da pensare ad una vasectomia.inoltre ha aggiunto di non essere contento della possibilità di diventare nuovamente padre:“Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà di un bambino. Sarei un nonno. L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla”. Addiritturavorrebbe diffidaredal divulgare la notizia. Come si risolverà questa complicata situazione? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Incidente intimo per Manila Nazzaro nella casa: ...

