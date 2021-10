GF Vip 6, presunta gravidanza: l’annuncio lascia tutti senza parole (Di sabato 9 ottobre 2021) Clamoroso retroscena nell’ultima puntata del GF Vip 6. Infatti un concorrente è stato colto di sorpresa: grande stupore in studio. Nella serata di ieri Amedeo Goria è riuscito a sopravvivere al televoto ed anche per la prossima settimana riuscirà a condividere la casa del GF Vip 6 con gli altri coinquilini. Nell’ultima puntata il giornalista L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Clamoroso retroscena nell’ultima puntata del GF Vip 6. Infatti un concorrente è stato colto di sorpresa: grande stupore in studio. Nella serata di ieri Amedeo Goria è riuscito a sopravvivere al televoto ed anche per la prossima settimana riuscirà a condividere la casa del GF Vip 6 con gli altri coinquilini. Nell’ultima puntata il giornalista L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

giuseppe_alto : GF Vip, Amedeo Goria sulla presunta gravidanza di Vera: 'Non me la sento di essere papà' - zazoomblog : GF vip 6 Giucas Casella sulla presunta notte con Ricciarelli: “La mia bandiera funziona” - #Giucas #Casella #sulla… - zazoomblog : GF vip 6 Giucas Casella sulla presunta notte con Ricciarelli: “La mia bandiera funziona” - #Giucas #Casella #sulla… - atlantidelibri : RT @ilriformista: Nelle carte dei #PandoraPapers i tesori nascosti nei paradisi fiscali di politici e vip: nelle carte i nomi di #Shakira,… - PeRfEcT_now91 : no scusate, innanzitutto già di per sé mettere olivia nel vip box quando è sempre stata nel pit, si commenta da sol… -