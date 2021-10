GF Vip 6 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 8 | “Ma quanto sono falsi?”

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 9 ottobre 2021) Io vi giuro è da ieri sera che guardo in loop, la Cipriani che quasi fa lo scalpo a Giucas Casella ?? piango dal ridere, ma come si fa? Dopo Otelma al quale ha rotto la testa ora vuol far fuori un altro mago???? In mezzo alla noia e allatà della puntata di ieri sera questa scena è stata una boccata d’aria fresca. Andiamo per ordine: il momento iniziale dedicato a Manuel che grazie ai tutori si alza e col deambulatore cammina, è stato davvero da pelle d’oca, ma mi chiedo quando Manuel verrà trattato come un concorrente come gli altri, e non in maniera differente. Nel senso Manuel vuol far vedere che non c’è diversità, eppure in tutti i momenti dedicati a lui si parla solo della sua disabilita. Signorini non ha tatto e abbiamo avuto la conferma ieri quando a Manuel ha chiesto “pensi che tornerai a camminare?” Oppure quando ha chiesto a Samy che aveva appena detto ...