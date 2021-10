Gf Vip 6, compagna di Amedeo Goria è incinta? La reazione del giornalista (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel corso della diretta del Gf Vip 6 di ieri, Signorini ha informato dell’indiscrezione a Goria: la sua reazione è stata sorprendente Notizie che lasciano a bocca aperta e infatti la reazione è di quel tipo. Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha mostrato una clip ad Amedeo Goria. L’aveva già mandata in onda in questi giorni Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio 5: la compagna del giornalista, Vera Miales, è stata vista in giro con un pancino particolare. Si è subito diffusa la domanda se la donna è incinta. Lei non ha ancora detto nulla in merito ma comunque il conduttore del GF ha pensato che sia giusto che il concorrente venga messo al corrente di ciò che succede fuori dalla casa. “Che diventi di ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel corso della diretta del Gf Vip 6 di ieri, Signorini ha informato dell’indiscrezione a: la suaè stata sorprendente Notizie che lasciano a bocca aperta e infatti laè di quel tipo. Ieri sera durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha mostrato una clip ad. L’aveva già mandata in onda in questi giorni Barbara D’Urso nel suo Pomeriggio 5: ladel, Vera Miales, è stata vista in giro con un pancino particolare. Si è subito diffusa la domanda se la donna è. Lei non ha ancora detto nulla in merito ma comunque il conduttore del GF ha pensato che sia giusto che il concorrente venga messo al corrente di ciò che succede fuori dalla casa. “Che diventi di ...

IsaeChia : #GfVip 6, Amedeo Goria scosso per la presunta gravidanza della (ex?) compagna Vera Miales vuole fare una richiesta… - luc_sca : @4everAnnina quelli solo per i VIP,tipo compagna dirigenti italiani OMS, per tutti gli altri agonia e decessi - vipdietroloshow : Stasera nel programma Grande Fratello Vip Federica l'ex compagna di Manuel Bortuzzo!!!??#manuelbortuzzo #lucrezia… - buoniisassi : @cuorealaska una mia compagna di classe mi ha scritto MADODNNAAA CBE DIFFICILE LA VITA DA VIP BASTAA -