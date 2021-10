Gente di cultura e grandi idee | tutti potenziali mezzemaniche

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 ottobre 2021) Immagino ricordiate le parole di Calvino sui classici: “Di un classico ogni rilettura è una lettura di scoperta come la prima”, “è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”. Come non sentirsi esattamente così, avventurieri per la seconda, terza, quarta volta, come se fosse la prima, quando rileggiamo Dickens, Balzac, Deledda? E come non sentirsi esattamente così quando rileggiamo un capolavoro della letteratura francese come “I” di Georges Courteline, che si fa beffe del mondo impiegatizio incastonando i suoi personaggi in uno scenario di “catacombe amministrative che talvolta un freddo glaciale riempie”? Courteline è uno di quegli scrittori cui va riconosciuto un gran merito, a parte il talento per la narrazione e soprattutto per le descrizioni, che non sono tanto dettagliate – il dettaglio in sé, a volte, non fa la differenza – ...