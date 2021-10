Genoa, infortunio per Maksimovic: le condizioni del giocatore (Di sabato 9 ottobre 2021) In casa Genoa si è fermato Nikola Maksimovic. Il comunicato del club rossoblu sulle condizioni del difensore serbo «Il Genoa CFC comunica che il calciatore Nikola Maksimovic è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore». Per il serbo si prevedono due mesi lontano dai campi da gioco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) In casasi è fermato Nikola. Il comunicato del club rossoblu sulledel difensore serbo «IlCFC comunica che il calciatore Nikolaè stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore». Per il serbo si prevedono due mesi lontano dai campi da gioco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Genoa, lesione per Maksimovic: salta la gara col Sassuolo: Infortunio alla giunzione miotendinea prossimale del ret… - 1canalesport : Tegola sul Genoa: Maksimovic fuori causa per un infortunio muscolare - FantaMasterApp : 'Genoa, la verità su Criscito: ecco quando potremo schierarlo' - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Genoa, nuovo infortunio in difesa: si ferma anche #Maksimovic - DiMarzio : #Genoa, nuovo infortunio in difesa: si ferma anche #Maksimovic -