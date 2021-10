Generali | inaugura a Trieste la nuova sede dell’archivio storico

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 ottobre 2021) Milano, 9 ott. (Adnkronos) –hato oggi ala, nei rinnovati spazi di palazzo Berlam, in occasione dei 190 anni dalla fondazione della compagnia. Il patrimonio archivistico “racconta un patrimonio unico di know how, esperienze, iniziative di business, legate ai valori di innovazione, capacità di reagire alle sfide, internazionalità e responsabilità d’impresa, che da sempre fanno parte del Dna del gruppo”. Oggi, in occasione delle celebrazioni per i 190 anni dalla nascita, avvenuta il 26 dicembre 1831, questo racconto è rappresentato da 19 storie realizzate dallo scrittore e attore Matteo Caccia: una storia corale che vede coinvolti diversi paesi, culture, lingue, comunità e popoli così ...