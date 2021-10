Gemma, nonna record: “Mi scambiano tutti per la mamma del bambino”. Quanti anni ha (Di sabato 9 ottobre 2021) Nessuno se l’immagina visto il suo aspetto, ma questa giovane donna è da poco diventata nonna. E infatti tutti la scambiano per la mamma del bambino. Chi si azzarderebbe del resto anche solo a pensare che sia il nipote? Nemmeno in ospedale ci credevano e invece è proprio così: sua figlia Maizie, che di anni ne ha 17, ha partorito la scorsa settimana. Intervistata dal Sun, Gemma Skinner ha raccontato che all’inizio non voleva essere chiamata nonna, ma adesso le cose sono cambiate. Ha avuto sua figlia quando aveva 16 anni e anche Maizie è diventata mamma molto presto. Un breve calcolo e sì, Gemma è diventata nonna a soli 33 anni. E si è aggiudicata un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Nessuno se l’immagina visto il suo aspetto, ma questa giovane donna è da poco diventata. E infattilaper ladel. Chi si azzarderebbe del resto anche solo a pensare che sia il nipote? Nemmeno in ospedale ci credevano e invece è proprio così: sua figlia Maizie, che dine ha 17, ha partorito la scorsa settimana. Intervistata dal Sun,Skinner ha raccontato che all’inizio non voleva essere chiamata, ma adesso le cose sono cambiate. Ha avuto sua figlia quando aveva 16e anche Maizie è diventatamolto presto. Un breve calcolo e sì,è diventataa soli 33. E si è aggiudicata un ...

