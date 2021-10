Futuro Belotti: non solo Milan, il Gallo piace ad altri club italiani (Di sabato 9 ottobre 2021) Il nome di Andrea Belotti da qui ai prossimi mesi sarà uno dei più caldi in ottica calciomercato. Il centravanti ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Torino e per questo il prossimo giugno lascerà il club granata a parametro zero. L’attaccante della nazionale italiana è nel mirino del Milan. I rossoneri hanno provato a portare il Gallo a Milano già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Vista la poca fiducia che Pioli ripone in Pellegri e le condizioni fisiche precarie di Ibrahimovic e Giroud, il Milan ha bisogno di un calciatore affidabile come Andrea Belotti. Per Belotti c’è anche l’Inter Non solo i rossoneri si stanno muovendo per ingaggiare Belotti, infatti anche l’altro ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021) Il nome di Andreada qui ai prossimi mesi sarà uno dei più caldi in ottica calciomercato. Il centravanti ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Torino e per questo il prossimo giugno lascerà ilgranata a parametro zero. L’attaccante della nazionale italiana è nel mirino del. I rossoneri hanno provato a portare ilo già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Vista la poca fiducia che Pioli ripone in Pellegri e le condizioni fisiche precarie di Ibrahimovic e Giroud, ilha bisogno di un calciatore affidabile come Andrea. Perc’è anche l’Inter Noni rossoneri si stanno muovendo per ingaggiare, infatti anche l’altro ...

Advertising

Fantacalcio : Il Torino ritrova Belotti, ma il futuro del Gallo è del tutto incerto - sportli26181512 : Tuttosport - Cairo proverà a vendere Belotti a gennaio, lui ha in testa il Milan: 'Belotti, la grande sfida di genn… - Eurosport_IT : Rumors di mercato: cerchiamo di predire il futuro... ????? #calciomercato - liv5mi : @myo75ho Belotti è il Capitano del mio Toro…il futuro lo so è nebuloso.. - infoitsport : Belotti e il futuro: Torino prima scelta, Fiorentina in agguato ma occhio alla Juventus -