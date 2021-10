Futsal, esordio da urlo del Benevento5 in serie A2: sbancato il campo del Cus Molise (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia con un colpaccio esterno l’avventura del Benevento5 in serie A2. I ragazzi del nuovo tecnico Carlo Cundari hanno vinto sul campo del Cus Molise per 4 a 3: decisiva la zampata di Lucas Mejuto a 1’43” dalla fine. Sanniti in vantaggio già al riposo (1-3) grazie alle reti di Mejuto (che ha aperto e chiuso i conti), capitan Botta e Brignola. Nella ripresa i molisani si sono fatti sotto grazie alle reti di Luquinhas (già a segno nel primo tempo) e Ruanzinho, prima del gol da tre punti dell’argentino classe ’97. CNL CUS Molise-BENEVENTO 3-4 (1-3 p.t.) CNL CUS Molise: Oliveira, Di Stefano, Di Lisio, Debetio, Barichello, Ruanzinho, Picciano, Luquinhas, Lorenzo Mariano, Luca Mariano, Porcari, De Santis. All. Sanginario BENEVENTO: Rocha, Botta, Stigliano, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoComincia con un colpaccio esterno l’avventura delinA2. I ragazzi del nuovo tecnico Carlo Cundari hanno vinto suldel Cusper 4 a 3: decisiva la zampata di Lucas Mejuto a 1’43” dalla fine. Sanniti in vantaggio già al riposo (1-3) grazie alle reti di Mejuto (che ha aperto e chiuso i conti), capitan Botta e Brignola. Nella ripresa i molisani si sono fatti sotto grazie alle reti di Luquinhas (già a segno nel primo tempo) e Ruanzinho, prima del gol da tre punti dell’argentino classe ’97. CNL CUS-BENEVENTO 3-4 (1-3 p.t.) CNL CUS: Oliveira, Di Stefano, Di Lisio, Debetio, Barichello, Ruanzinho, Picciano, Luquinhas, Lorenzo Mariano, Luca Mariano, Porcari, De Santis. All. Sanginario BENEVENTO: Rocha, Botta, Stigliano, ...

