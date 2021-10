Fury-Wilder oggi, Mondiale WBC pesi massimi: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 9 ottobre 2021) Stanotte (attorno alle ore 05.00-06.00 italiane) andrà in scena uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno: Tyson Fury e Deontay Wilder si affronteranno per il Mondiale WBC dei pesi massimi. Sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) il pugile britannico cercherà di difendere la corona contro lo statunitense: il ribattezzato The Gipsy King ha strappato la cintura al rinominato The Bronze Bomber nel febbraio 2020, dopo il pareggio del 2018, e vuole confermarsi in questo terzo atto. Sarà verosimilmente l’ultimo confronto tra i due pugili: Fury partirà con i favori del pronostico in virtù di una tecnica migliore, ma Wilder ha dalla sua colpi violenti che potrebbero permettergli di trovare la sassata del ko da un momento all’altro. Chi vincerà questa ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Stanotte (attorno alle ore 05.00-06.00 italiane) andrà in scena uno degli incontri di boxe più attesi dell’anno: Tysone Deontaysi affronteranno per ilWBC dei. Sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) il pugile britannico cercherà di difendere la corona contro lo statunitense: il ribattezzato The Gipsy King ha strappato la cintura al rinominato The Bronze Bomber nel febbraio 2020, dopo il pareggio del 2018, e vuole confermarsi in questo terzo atto. Sarà verosimilmente l’ultimo confronto tra i due pugili:partirà con i favori del pronostico in virtù di una tecnica migliore, maha dalla sua colpi violenti che potrebbero permettergli di trovare la sassata del ko da un momento all’altro. Chi vincerà questa ...

