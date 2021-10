Furti di attrezzi da lavoro | due persone arrestate | recuperata refurtiva

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. A finire questa volta nella rete dell’Arma, un 28enne ed un 35enne di Napoli, tratti in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, in quanto ritenuti responsabili del reato di “Furto aggravato in concorso”: nel giro di poche ore hanno messo a segno vari colpi su veicoli in sosta ad Avellino e Atripalda. È accaduto ieri nel capoluogo irpino. La pattuglia della Sezione Radiomobile era impegnata in un normale servizio di perlustrazione, quando ha intimato l’“Alt” a un’autovettura con a bordo due uomini. L’anomalo atteggiamento manifestato dagli stessi e l’evidente presenza di alcune valigette nell’abitacolo del veicolo, hanno indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento. All’esito dell’immediata perquisizione, ...

