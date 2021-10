Fratelli d’Italia, con Sarno altri 23 candidati: “Ora al lavoro per un’opposizione forte” (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSaranno, insieme a Michele Sarno, candidato a sindaco per la città di Salerno nelle ultime elezioni amministrative chiuse per lui dietro al sindaco uscente e alla candidata del M5S, 23 i candidati consiglieri delle sue liste civiche, che come l’avvocato penalista hanno deciso di aderire a Fratelli d’Italia. Stamattina l’ufficializzazione nel corso di un incontro al quale erano presenti anche i parlamentari Cirielli e Iannone. “Chiaramente dobbiamo organizzare una proposta politica alternativa. Sicuramente noi siamo anni luce dal modo di fare politica del sistema De Luca ma non basta essere alternativi al metodo bisogna anche proporre un’idea chiara che dia speranze ai giovani. Salerno negli ultimi anni ha perso decine e decine di ragazzi immigrati all’estero. Il problema del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSaranno, insieme a Michele, candidato a sindaco per la città di Salerno nelle ultime elezioni amministrative chiuse per lui dietro al sindaco uscente e alla candidata del M5S, 23 iconsiglieri delle sue liste civiche, che come l’avvocato penalista hanno deciso di aderire a. Stamattina l’ufficializzazione nel corso di un incontro al quale erano presenti anche i parlamentari Cirielli e Iannone. “Chiaramente dobbiamo organizzare una proposta politica alternativa. Sicuramente noi siamo anni luce dal modo di fare politica del sistema De Luca ma non basta essere alternativi al metodo bisogna anche proporre un’idea chiara che dia speranze ai giovani. Salerno negli ultimi anni ha perso decine e decine di ragazzi immigrati all’estero. Il problema del ...

