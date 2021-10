Francia: Marine Le Pen sbarca su TikTok con musica Maneskin (Di sabato 9 ottobre 2021) In evidente difficoltà nei sondaggi per le presidenziali del 2022, Marine Le Pen da' l'assalto ai social e sbarca su TikTok a caccia dei voti dei giovani. Per esordire sul social più amato da ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) In evidente difficoltà nei sondaggi per le presidenziali del 2022,Le Pen da' l'assalto ai social esua caccia dei voti dei giovani. Per esordire sul social più amato da ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia Marine Francia: Marine Le Pen sbarca su TikTok con musica Maneskin In evidente difficoltà nei sondaggi per le presidenziali del 2022, Marine Le Pen da' l'assalto ai social e sbarca su TikTok a caccia dei voti dei giovani. Per esordire sul social più amato da adolescenti e ventenni, la leader dell'estrema destra francese sceglie il ...

Francia, il giornalista di estrema destra Eric Zemmour supera nei sondaggi Marine Le Pen Il polemista sale fino al 17% in alcune rilevazioni, due punti sopra alla leader del Rassemblement National, e prende anche voti alla destra dei Républicains. Qualcuno pensa sia una 'bolla mediatica', ...

