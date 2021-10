Francia, Deschamps: «Spagna ha grandi qualità, sta a noi dare le giuste risposte» (Di sabato 9 ottobre 2021) Il ct della Francia Didider Deschamps ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale contro la Spagna Didier Deschamps, ct della Francia, analizza così la finale di Nations League con la Spagna: RABIOT – «Questa mattina abbiamo fatto altri test alle 8.00. Sono misure che devono essere adottate, la squadra sentirà la sua mancanza. Abbiamo fatto tutti i test e siamo tutti negativi». DIFESA A TRE – «Ho le mie idee e la mia filosofia di gioco, in attacco abbiamo tre giocatori pericolosi. Contro il Belgio abbiamo visto cosa è successo, ma giocare contro la Spagna sarà diverso». POGBA – «Non cambieremo molto. Rabiot non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare quella posizione. Pogba avrà maggiori responsabilità nel difendere, dovrà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il ct dellaDididerha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale contro laDidier, ct della, analizza così la finale di Nations League con la: RABIOT – «Questa mattina abbiamo fatto altri test alle 8.00. Sono misure che devono essere adottate, la squadra sentirà la sua mancanza. Abbiamo fatto tutti i test e siamo tutti negativi». DIFESA A TRE – «Ho le mie idee e la mia filosofia di gioco, in attacco abbiamo tre giocatori pericolosi. Contro il Belgio abbiamo visto cosa è successo, ma giocare contro lasarà diverso». POGBA – «Non cambieremo molto. Rabiot non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare quella posizione. Pogba avrà maggiori responsabilità nel difendere, dovrà ...

