Follia a Roma, morde un Carabiniere al polpaccio: nello zaino nascondeva armi e oggetti rubati (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante, in servizio di Stazione Mobile nella zona di piazza Vittorio Emanuele II, mentre si trovavano nei pressi del mercato Esquilino, sono stati improvvisamente avvicinati da un cittadino straniero – poi identificato in un 27enne di origini ivoriane, pregiudicato – il quale, pronunciando frasi sconnesse, ha immotivatamente aggredito i militari che stavano tentando di calmarlo. Aggredisce i Carabinieri: armi nascoste nello zaino Il ragazzo, durante la colluttazione, ha tentato più volte di prendere qualcosa che trasportava nello zaino che aveva con sé, senza riuscirci. I Carabinieri, infatti, lo hanno immobilizzato grazie anche allo spray anti-aggressione in dotazione. Una volta riportata la calma, e identificato il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazionepiazza Dante, in servizio di Stazione Mobile nella zona di piazza Vittorio Emanuele II, mentre si trovavano nei pressi del mercato Esquilino, sono stati improvvisamente avvicinati da un cittadino straniero – poi identificato in un 27enne di origini ivoriane, pregiudicato – il quale, pronunciando frasi sconnesse, ha immotivatamente aggredito i militari che stavano tentando di calmarlo. Aggredisce i Carabinieri:nascosteIl ragazzo, durante la colluttazione, ha tentato più volte di prendere qualcosa che trasportavache aveva con sé, senza riuscirci. I Carabinieri, infatti, lo hanno immobilizzato grazie anche allo spray anti-aggressione in dotazione. Una volta riportata la calma, e identificato il ...

Advertising

CorriereCitta : Follia a Roma, morde un Carabiniere al polpaccio: nello zaino nascondeva armi e oggetti rubati - Simone7417 : @NicoSchira Se si vuole costruire una Roma che vinca anche in futuro, privarsi di due giovani con questo potenziale mi sembra una follia. - valeriorenzi : RT @quico_ric: con un po' di coraggio e una buona dose di follia abbiamo messo in piedi l'idea di un Climate Camp a Roma nei giorni del g20… - Ajejebrazov17 : @diiiiekkkkkkk @d_arco75 @CalcioFinanza @friedkingroup ...ergo prima di dire che 'soffrono la Roma' dovrebbe per lo… - Giacinto_Bruno : RT @BaldiniCastoldi: “I travestimenti sono i miei giocattoli e la follia il mio strumento.” Alessandro Haber Incontra i lettori ?? Le pri… -