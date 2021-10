Fisco - Superbollo | gasolio | incentivi e vetture aziendali | il governo è al lavoro sullauto

(Di sabato 9 ottobre 2021) L'approvazione da parte del, il 5 ottobre scorso, della cosiddetta delega fiscale, cioè del disegno di legge che, quando riceverà il via libera del parlamento, delegherà Palazzo Chigi a mettere mano alla riforma complessiva del, non contiene nulla che riguardi esplicitamente l'auto. Tuttavia è certo che le quattro ruote non sfuggiranno alla riforma, che molto probabilmente interverrà su tre fronti: le accise sui carburanti, la fiscalità delle autoe il. Detto più esplicitamente: nei prossimi mesi potrebbero arrivare un aumento dell'accisa sul, il cui prezzo alla pompa potrebbe livellarsi a quello della benzina, un incremento della percentuale di detraibilità dell'Iva, attualmente pari al 40%, sulle auto(ma solo su quelle ecologiche) ...

... fino al cosiddettoper le auto più potenti. Cartelle, altra rottamazione in vista. Il ... Nel dettaglio, ilperderebbe 152 milioni su 11 micro - imposte erariali, 91 milioni su 7 ...Il governo continua a lavorare alla legge delega di riforma del, e all'interno del testo spuntano le prime mini - tasse che potrebbero presto sparire. Si ...del passaporto e delper le ...L’addizionale erariale potrebbe scomparire, l’ecobonus tornare e la detraibilità dell’Iva dei mezzi in flotta (a basse emissioni) aumentare. Inoltre, le accise sui carburanti potrebbero essere parific ...Via micro-tasse e balzelli che infastidiscono il cittadino portando un gettito trascurabile per lo Stato. La promessa non è del tutto nuova, ma ...