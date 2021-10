Fiorentina | infortunio Milenkovic | le condizioni del difensore serbo

(Di sabato 9 ottobre 2021): ildellaha patito un lieve problema fisico in Nazionale. Non è in dubbio per il Venezia Nikolaha patito un leggerodurante l’ultimo allenamento con la Nazionale serba ed è stato costretto a saltare il match di oggi contro il Lussemburgo. Come riportato da firenzeviola.it, ildellaè stato escluso dalla sfida soltanto a scopo precauzionale. Non è in dubbio, dunque, la sua presenza contro il Venezia in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... dove ha proseguito un lavoro personalizzato per recuperare dall'muscolare patito in ...femorale destro che lo ha già messo fuori causa nell'ultima gara di campionato contro la. ...? Italiano deve imparare a far rifiatare i suoi, perché non è possibile tenere quel ritmo ... l'anno scorso è stato martoriato da Covid ed. Lui è un'ira di Dio, ma non è l'unico ...Infortunio Milenkovic: il difensore della Fiorentina non è sceso in campo contro il Lussembrugo, ma tutto fa pensare che non si tratti di nulla di grave.Eugenio Fascetti, ex allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di "1 Football Club" su 1 Station Radio.“Sarri? Per vedere il suo gioco alla Lazio ...