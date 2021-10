Fiorentina - Bonaventura, rinnovo in vista (Di sabato 9 ottobre 2021) FIRENZE - La Fiorentina ha deciso di esercitare l'opzione di rinnovo unilaterale presente sul contratto di Giacomo "Jack" Bonaventura . Il centrocampista classe 1989 è il perno della mediana di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) FIRENZE - Laha deciso di esercitare l'opzione diunilaterale presente sul contratto di Giacomo "Jack". Il centrocampista classe 1989 è il perno della mediana di ...

Advertising

sportli26181512 : Fiorentina-Bonaventura, rinnovo in vista: Il club farà valere l'opzione per un'altra stagione. E non è escluso un u… - sportli26181512 : Fiorentina, in arrivo un rinnovo: Bonaventura ha convinto tutti. Jack è tornato in forma dopo...… - cmdotcom : #Fiorentina, #Bonaventura è rinato con #Italiano: ora il rinnovo - infoitsport : Bonaventura viola fino al 2023 (e forse oltre): la Fiorentina ha deciso, scatterà l’opzione - infoitsport : Fiorentina, Bonaventura è rinato con Italiano: ora il rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Bonaventura Fiorentina - Bonaventura, rinnovo in vista FIRENZE - La Fiorentina ha deciso di esercitare l'opzione di rinnovo unilaterale presente sul contratto di Giacomo "Jack" Bonaventura . Il centrocampista classe 1989 è il perno della mediana di Vincenzo Italiano ...

Fiorentina, in arrivo un rinnovo Commenta per primo Bonaventura ha convinto tutti. Jack è tornato in forma dopo una stagione tra alti e bassi, e ora la Fiorentina sta pensando di rinnovargli il contratto in scadenza per un'altra stagione, fino al 2023.

Fiorentina-Bonaventura, rinnovo in vista Corriere dello Sport Fiorentina, Bonaventura è rinato con Italiano: ora il rinnovo Dopo una prima stagione nella quale ha fatto un po' di fatica a ritrovare la forma, quest'anno Jack Bonaventura si è preso la Fiorentina. Per il nuovo allenatore Vincenzo Italiano è un punto fermo: ri ...

Pedullà: “Se fossi Commisso lascerei Vlahovic tra panchina e Uffizi fino al 2023” Se io fossi Commisso, farei così fino al 30 giugno 2023: allenamenti e panchina, ci vediamo il primo luglio, nel frattempo goditi Firenze come quei turisti ricchi che scoprono gli Uffizi e non hanno p ...

FIRENZE - Laha deciso di esercitare l'opzione di rinnovo unilaterale presente sul contratto di Giacomo "Jack". Il centrocampista classe 1989 è il perno della mediana di Vincenzo Italiano ...Commenta per primoha convinto tutti. Jack è tornato in forma dopo una stagione tra alti e bassi, e ora lasta pensando di rinnovargli il contratto in scadenza per un'altra stagione, fino al 2023.Dopo una prima stagione nella quale ha fatto un po' di fatica a ritrovare la forma, quest'anno Jack Bonaventura si è preso la Fiorentina. Per il nuovo allenatore Vincenzo Italiano è un punto fermo: ri ...Se io fossi Commisso, farei così fino al 30 giugno 2023: allenamenti e panchina, ci vediamo il primo luglio, nel frattempo goditi Firenze come quei turisti ricchi che scoprono gli Uffizi e non hanno p ...