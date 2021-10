Fiorentina, Bonaventura resterà anche il prossimo anno: la situazione (Di sabato 9 ottobre 2021) La Fiorentina pronta a far valere l’opzione per la permanenza di Giacomo Bonaventura per la prossima stagione Come riferito dal Corriere dello Sport, l’ottimo inizio di stagione di Giacomo Bonaventura ha spinto la Fiorentina a prendere una decisione sul suo futuro. Il club viola, si legge, è pronto a far valere l’opzione per il rinnovo automatico del contratto, così da trattenere il giocatore per almeno un altro anno. E non è escluso che, nei prossimi mesi, si parli anche di un rinnovo con adeguamento per l’ex Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Lapronta a far valere l’opzione per la permanenza di Giacomoper la prossima stagione Come riferito dal Corriere dello Sport, l’ottimo inizio di stagione di Giacomoha spinto laa prendere una decisione sul suo futuro. Il club viola, si legge, è pronto a far valere l’opzione per il rinnovo automatico del contratto, così da trattenere il giocatore per almeno un altro. E non è escluso che, nei prossimi mesi, si parlidi un rinnovo con adeguamento per l’ex Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

