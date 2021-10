“Fino all’ultimo giorno”: Donnarumma, la replica milanista a Raiola (Di sabato 9 ottobre 2021) Intervenuto nel corso di un’intervista il tecnico del Milan Pioli ha difeso il club dopo le parole di Raiola riguardo Gianluigi Donnarumma. Il ritorno di Gianluigi Donnarumma a San Siro ha fatto molto ‘rumore’. Nonostante abbia difeso le porte della Nazionale il pubblico ha fischiato il portiere del Psg con i tifosi del Milan che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 ottobre 2021) Intervenuto nel corso di un’intervista il tecnico del Milan Pioli ha difeso il club dopo le parole diriguardo Gianluigi. Il ritorno di Gianluigia San Siro ha fatto molto ‘rumore’. Nonostante abbia difeso le porte della Nazionale il pubblico ha fischiato il portiere del Psg con i tifosi del Milan che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

