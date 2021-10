Finito il carburante, il Libano è al buio: "Blackout potrebbe durare giorni" (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Libano è al buio: secondo media locali rilanciati da al-Arabiya, il Paese dei Cedri è stato colpito da un black-out totale che potrebbe essere molto lungo. La rete elettrica, infatti, è stata completamente bloccata dopo che i due principali impianti del Paese, Al-Zahrani e Deir Ammar, hanno esaurito il carburante. Secondo la Reuters, che cita fonti governative, questa situazione continuerà anche nei prossimi giorni. Secondo l’emittente “Lbci”, secondo la quale, senza le centrali di Al Zahrani e Deir Amar, la produzione nazionale di energia è diminuita di 200 megawatt. La compagnia elettrica statale libanese (Electricite’ du Liban - Edl) sta conducendo alcune manovre per ricostruire manualmente la rete elettrica, in assenza del centro di controllo nazionale che è andato distrutto durante ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilè al: secondo media locali rilanciati da al-Arabiya, il Paese dei Cedri è stato colpito da un black-out totale cheessere molto lungo. La rete elettrica, infatti, è stata completamente bloccata dopo che i due principali impianti del Paese, Al-Zahrani e Deir Ammar, hanno esaurito il. Secondo la Reuters, che cita fonti governative, questa situazione continuerà anche nei prossimi. Secondo l’emittente “Lbci”, secondo la quale, senza le centrali di Al Zahrani e Deir Amar, la produzione nazionale di energia è diminuita di 200 megawatt. La compagnia elettrica statale libanese (Electricite’ du Liban - Edl) sta conducendo alcune manovre per ricostruire manualmente la rete elettrica, in assenza del centro di controllo nazionale che è andato distrutto durante ...

Advertising

HuffPostItalia : Finito il carburante, il Libano è al buio: 'Blackout potrebbe durare giorni' - DemetanTed : Darling tana per lo scherzetto Oggi bisogna fare carburante e in genere ad Elba se cerca di no farlo per i costi e… - oscuro_pirata : Scusate, ma vorrei chiedere a tutta la rete una cosa. Ma i campionari che dovevano salvare l'Italia, il mondo e tut… -