Fifa | EA pensa al clamoroso cambio di nome

Advertising

massiacerbo : @musagete10 Ma soprattutto quanto è molto più forte di quanto pensa Fifa ?? - napolista : La notizia, riportata dall’Associated Press, segnala come motivazione le difficoltà legate al coronavirus - infoitscienza : Bye-bye FIFA 23? Anche EA pensa di cambiare nome alla fortunata serie - Stay_Nerd : Fifa cambia nome? EA potrebbe abbandonare il marchio in futuro - BWhiteblack : RT @CalcioFinanza: Rivoluzione FIFA: EA Sports pensa di cambiare il nome della storica serie di videogiochi -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa pensa

Cosadel mondiale ogni 2 anni proposto dalla? "Non ho approfondito. So invece che mi piace molto l'attuale format della stagione: 7 partite concentrate in 21 giorni e poi la sosta per ...L'idea sarebbe quella di disputarli in Qatar tra gennaio e febbraio, così da testare i nuovi stadi in vista dei Mondiali Ladovrebbe già organizzare l'Arab Cup a dicembre in Qatar come parte dei ...Nazionale, Courtois snobba la finalina, ma gli azzurri vogliono il terzo posto della Nations League. L’imperativo del ct: vincere per non perdere ...È molto probabile che Fifa di EA non sarà presto disponibile con il nome popolare. Con il cambio di nome, un'era finirà. FIFA 22 di EA Sports è stato ...