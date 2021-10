Festival Scrittorincittà | tanti gli autori ospiti

(Di sabato 9 ottobre 2021) Novembre si avvicina e iltorna per le strade di Cuneo. Scatti è il tema conduttore di questa nuova edizione. Balzi, salti per andare avanti dopo mesi di immobilità fisica. Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto di pianeta intorno a noi. Come i clic delle istantanee perché la realtà

Advertising

scrittorincitta : RT @andreavalente: viene svelato questo pomeriggio il programma scuole del prossimo festival @scrittorincitta! - silvianalon : RT @andreavalente: viene svelato questo pomeriggio il programma scuole del prossimo festival @scrittorincitta! - andreavalente : viene svelato questo pomeriggio il programma scuole del prossimo festival @scrittorincitta! -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Scrittorincittà

Cuneodice.it

Novembre si avvicina e iltorna a camminare per le strade di Cuneo. Anzi? torna scattando! Perché Scatti è il tema conduttore di questa nuova edizione: scatti come balzi, come salti per andare avanti ...Novembre si avvicina e iltorna a camminare per le strade di Cuneo. Anzi? torna scattando! Perché Scatti è il tema conduttore di questa nuova edizione: scatti come balzi, come salti per ...