Festival dello Sport | Cesarini – Rodini | “L’oro di Tokyo rimarrà nel cuore”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 ottobre 2021) Trento – Ieri pomeriggio le due star dell’Italia del canottaggio, vincitrici della storica medaglia dell’Italremo femminile, Valentinae Federica, sono state celebrate con un evento interamente a loro dedicato e condotto da Riccardo Crivelli. In una sala Dapero gremita, mantenendo sempre il distanziamento sociale, le due ragazze si sono raccontate incalzate dalle domande di Crivelli. Ne è nato un racconto inedito delle due atlete che si sono fatte conoscere meglio e, tra applausi e sorrisi, hanno ripercorso l’avventura olimpica che le ha proiettate per sempre nell’olimpo a cinque cerchi. Sia Valentina che Federica hanno anche raccontato di come sono avvicinate al canottaggio e il loro percorso che le ha portate a vivere la loro bellissima storia agonistica negli anni sempre più vincente fino al risultato ottenuto sul Sea Forest Waterway ...