Festival del cinema di Porretta Terme: la prima volta di Afonso Cuaron (Di sabato 9 ottobre 2021) Sempre più vicina la ventesima edizione del Festival del cinema di Porretta, che si terrà dal 4 all'11 dicembre prossimi: a vent'anni dalla sua nascita, avvenuta nel 2002. cosa caratterizza il FCP? il FCP si conferma ancora uno degli appuntamenti più importanti per l'offerta culturale del territorio, proseguimento della Mostra del cinema libero di Porretta Terme, antiFestival degli anni '60 caratterizzato da uno sguardo anticonformista sulla produzione del tempo. Il ritorno in sala la ventesima edizione, si celebra anche la gioia del ritorno in sala, la riapertura dopo un periodo molto difficile per il cinema, che ha visto nel 2020 il tenace debutto del FCP sulla piattaforma online MyMovies.it. E anche in questo 2021 il ...

