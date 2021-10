Federica Nargi: vita privata, biografia, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sulla modella e showgirl (Di sabato 9 ottobre 2021) Scopriamo qualcosa di più sulla vita privata di Federica Nargi, modella, showgirl e conduttrice televisiva, nonché, come molti di voi già sapranno, ex velina mora di Striscia la Notizia. Bella e simpatica, in queste settimane la Nargi sta mostrando tutto il suo talento canoro e di imitatrice in Tale e Quale Show, su Rai Uno. Ecco qualche informazione che la riguarda. Chi è Federica Nargi: biografia, carriera e Instagram Federica Nargi è nata a Roma il 5 Febbraio del 1990 (Acquario). I suoi genitori si chiamano Claudio e Concetta, sua sorella Claudia. Dopo aver studiato danza da piccola, crescendo, consapevole dall’evidente avvenenza, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 9 ottobre 2021) Scopriamo qualcosa di piùdie conduttrice televisiva, nonché, come molti di voi già sapranno, ex velina mora di Striscia la Notizia. Bella e simpatica, in queste settimane lasta mostrando tutto il suo talento canoro e di imitatrice in Tale e Quale Show, su Rai Uno. Ecco qualche informazione che la riguarda. Chi èè nata a Roma il 5 Febbraio del 1990 (Acquario). I suoi genitori si chiamano Claudio e Concetta, sua sorella Claudia. Dopo aver studiato danza da piccola, crescendo, consapevole dall’evidente avvenenza, ...

