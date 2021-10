Fdi | Anpi | ‘Meloni mente | chiediamo scioglimento CasaPound | Forza Nuova | Lealtà e Azione’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 9 ottobre 2021) Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni afferma che l’chiede lodi Fratelli d’Italia. É falso. L’chiede lodie Azione,. Dato che la Meloni, folgorata sulla via di Damasco, anzi di Fanpage, nega qualsiasi nostalgia del Ventennio e si erge a baluardo democratico, perché non propone lodelle organizzazioni neofasciste come previsto dalla Costituzione?”. E’ quanto si legge in una nota dell’Ufficio stamparelativa all’intervista a Giorgia Meloni pubblicata sul Corriere della Sera di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.