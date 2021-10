Fascismo | da Lerner alla Gruber gli “aiutini” alla sinistra | screditano gli avversari e si ergono a giudici

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 ottobre 2021) C’è un’ossessione ben radicata e marcata nellaodierna, un’ossessione eternamente ridondante chiamata. Non passa tempo in cui i democratici non usino e abusino del termineper attaccare gli oppositori a destra che con il passato dittatoriale non hanno nulla cui spartire. Appena un partito legato all’area di destra ha un minimo successo e mostra segnali evidenti di affermazione, scatta la gogna dei progressisti che accusano ed emettono la condanna di essere eredi di una ideologia che ha portatodittatura. L’ossessione dele i giustizialisti rossi I giustizialisti rossi emettono la sentenza come se l’unico pensiero dominante e corretto fosse a. Così, ecco che poco prima delle amministrative e l’inchiesta di Fanpage si è ...