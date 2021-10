Farese Noi Campani | “Dopo anni di opposizione | Corona alleato di Pepe e De Caro”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Prendiamo atto che Gabrieledi feroceabbia deciso di allearsi con Faustoed Umberto Del Basso De”. Così Francesco, neo eletto in Consiglio Comunale con la lista Noiper Mastella Sindaco.“Un triste epilogo per il fondatore di Altrabenevento – prosegue– che si ritrova costretto a rinnegare le battaglie diper ingoiare l’accordo stretto fra la coalizione Arco di Moretti e il candidato sindaco Perifano.Il falso moralismo, che rinnega la presenza di intese per incarichi di governo a, non sarà sufficiente a cancellare lo stupore dei cittadini.sostenendo Perifano sarà ...

Così Francesco, neo eletto in Consiglio Comunale con la listaCampani per Mastella Sindaco. 'Un triste epilogo per il fondatore di Altrabenevento - prosegue- che si ritrova ...... 'quattro perSanniti (Pasquariello, Molly Chiusolo, Panunzio e Iannelli), tre per Benevento Bellissima (De Lipsis, Mara Franzese e Barbieri), tre perCampani (Carmen Coppola,e Greco),...“Prendiamo atto che Gabriele Corona dopo anni di feroce opposizione abbia deciso di allearsi con Fausto Pepe ed Umberto Del Basso De Caro”. Così Francesco Farese, neo eletto in Consiglio Comunale con ...“Prendiamo atto che Gabriele Corona dopo anni di feroce opposizione abbia deciso di allearsi con Fausto Pepe ed Umberto Del Basso De Caro”. Così Francesco Farese, neo eletto in Consiglio Comunale con ...