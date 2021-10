Fare Muri, come l'Europa nega il sogno di Altiero Spinelli (Di sabato 9 ottobre 2021) Dodici governi chiedono di poter utilizzare i fondi europei per poter costruire dei Muri utili a respingere i migranti. E la Polonia mette in discussione, con la sua Corte Costituzionale asservita al potere politico, la natura sovra-ordinatrice delle norme europee, in modo che nessuno ficchi il naso negli affari di una nazione che gioca con le città lgbt free e amenità del genere. Eccolo il sogno a occhi aperti di Altiero Spinelli, l’edificio visionario ma dolorosamente necessario disegnato nel “Manifesto di Ventotene”, la sfida degli Stati Uniti d’Europa, che era la reazione consapevole e alta agli orrori dei nazionalismi, alle carneficine di due guerre mondiali, al mondo capovolto di Auschwitz. Eccola questa Europa che si disfa del sogno e, come ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Dodici governi chiedono di poter utilizzare i fondi europei per poter costruire deiutili a respingere i migranti. E la Polonia mette in discussione, con la sua Corte Costituzionale asservita al potere politico, la natura sovra-ordinatrice delle norme europee, in modo che nessuno ficchi il naso negli affari di una nazione che gioca con le città lgbt free e amenità del genere. Eccolo ila occhi aperti di, l’edificio visionario ma dolorosamente necessario disegnato nel “Manifesto di Ventotene”, la sfida degli Stati Uniti d’, che era la reazione consapevole e alta agli orrori dei nazionalismi, alle carneficine di due guerre mondiali, al mondo capovolto di Auschwitz. Eccola questache si disfa dele,...

