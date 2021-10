“Falso, sapete cosa mi ha chiesto?”. Jessica smaschera Samy. La bomba dopo l’eliminazione dal GF Vip (Di sabato 9 ottobre 2021) GF Vip 6, colpo di scena dopo l’uscita di Samy Youssef. Amedeo Goria scampa il rischio dell’eliminazione dal reality show di Alfonso Signorini e si salva in calcio d’angolo. Una puntata che ha intrattenuto il pubblico come solo il GF sa fare. E non appena l’eliminato varca la soglia della gettonatissima porta rossa di Cinecittà, la gieffina si è lasciata andare ad alcune considerazioni. A parlare è stata proprio Jessica Selassié, che poco dopo l’eliminazione del concorrente dalla casa, non ha trattenuto alcune riflessioni. Corsia preferenziale, se così si può dire, per lo sfogo: “Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa”, ha affermato senza alcun filtro una delle tre sorelle. Ma lo sfogo non è finito qui perché Jessica ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) GF Vip 6, colpo di scenal’uscita diYoussef. Amedeo Goria scampa il rischio deldal reality show di Alfonso Signorini e si salva in calcio d’angolo. Una puntata che ha intrattenuto il pubblico come solo il GF sa fare. E non appena l’eliminato varca la soglia della gettonatissima porta rossa di Cinecittà, la gieffina si è lasciata andare ad alcune considerazioni. A parlare è stata proprioSelassié, che pocodel concorrente dalla casa, non ha trattenuto alcune riflessioni. Corsia preferenziale, se così si può dire, per lo sfogo: “Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per casa”, ha affermato senza alcun filtro una delle tre sorelle. Ma lo sfogo non è finito qui perchéha ...

Pensant50024857 : @QuartoGrado @GianluigiNuzzi Sapete cos'è il reato di falso ideologico? No? Bene informatevi ?????? - stylinsnature : RT @LollipittoC: Leggo:la storia di Samy è drammatica ma lui non mi piace è falso si faccia vedere com’è veramente… e com’è? che ne sapete… - LollipittoC : Leggo:la storia di Samy è drammatica ma lui non mi piace è falso si faccia vedere com’è veramente… e com’è? che ne… - Paolo_Brescia_ : RT @Fabio_DeBunker: #PippoFranco denunciato per possesso di un greenpass falso. Ma non è tutto: sapete quanti voti ha preso a Roma? Trentad… - liv3todisagree1 : HAHAHHAHAH stanno scendendo perchè la gente manco piu in ospedale va #staseraitalia voi farfugliate sul nulla. non… -

"Falso, sapete cosa mi ha chiesto?". Jessica smaschera Samy. La bomba dopo l'eliminazione dal GF Vip

