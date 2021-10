F1, Toto Wolff: “Bottas può togliere punti a Verstappen. Hamilton? Qui non è facile rimontare” (Di sabato 9 ottobre 2021) Sarà un GP di Turchia molto interessante quello a cui assisteremo domani in F1. Sul circuito di Istanbul, infatti, la pole-position del britannico Lewis Hamilton non sarà sfruttata dal pilota della Mercedes per via di una penalità: l’alfiere della scuderia di Brackley, infatti, dovrà partire dall’undicesima casella per aver sostituito il motore endotermico. Griglia di partenza F1, GP Turchia 2021: ‘pole fantasma’ di Hamilton, stupisce la Ferrari con Leclerc Conclusione: sarà l’altro racing driver delle Frecce Nere Valtteri Bottas a partire in p.1 davanti a Max Verstappen (Red Bull). Questo aspetto renderà la strategia estremamente importante. “Dobbiamo valutare gli aspetti positivi: la macchina è veloce e Valtteri è davanti“, le parole del Team Principal Toto Wolff a Sky Sport. “Non ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Sarà un GP di Turchia molto interessante quello a cui assisteremo domani in F1. Sul circuito di Istanbul, infatti, la pole-position del britannico Lewisnon sarà sfruttata dal pilota della Mercedes per via di una penalità: l’alfiere della scuderia di Brackley, infatti, dovrà partire dall’undicesima casella per aver sostituito il motore endotermico. Griglia di partenza F1, GP Turchia 2021: ‘pole fantasma’ di, stupisce la Ferrari con Leclerc Conclusione: sarà l’altro racing driver delle Frecce Nere Valtteria partire in p.1 davanti a Max(Red Bull). Questo aspetto renderà la strategia estremamente importante. “Dobbiamo valutare gli aspetti positivi: la macchina è veloce e Valtteri è davanti“, le parole del Team Principala Sky Sport. “Non ...

