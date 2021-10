F1, occasione Ferrari: indietro le McLaren ad Istanbul, obiettivo 3° posto nella classifica costruttor (Di sabato 9 ottobre 2021) Ottimi segnali da parte della Ferrari in quel di Istanbul, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. La casa di Maranello ha conquistato un prezioso terzo posto con il monegasco Charles Leclerc che si è dovuto arrendere nelle qualifiche del finnico Valtteri Bottas (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente primo e secondo domani in griglia. La lotta per la terza piazza nel Mondiale costruttori entra nel vivo e la Ferrari si trova per la prima volta in vantaggio sulle McLaren dopo due settimane in cui le auto italiane sono state obiettivamente inferiori. Il marchio di Woking ha deluso le attese con il settimo crono del britannico Lando Norris ed il quindicesimo dell’australiano Daniel Ricciardo, vincitore del GP d’Italia dello scorso settembre davanti al teammate ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Ottimi segnali da parte dellain quel di, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. La casa di Maranello ha conquistato un prezioso terzocon il monegasco Charles Leclerc che si è dovuto arrendere nelle qualifiche del finnico Valtteri Bottas (Mercedes) e dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), rispettivamente primo e secondo domani in griglia. La lotta per la terza piazza nel Mondialei entra nel vivo e lasi trova per la prima volta in vantaggio sulledopo due settimane in cui le auto italiane sono state obiettivamente inferiori. Il marchio di Woking ha deluso le attese con il settimo crono del britannico Lando Norris ed il quindicesimo dell’australiano Daniel Ricciardo, vincitore del GP d’Italia dello scorso settembre davanti al teammate ...

