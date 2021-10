F1 | la Mercedes chiede aiuto al “licenziato” Valtteri Bottas Perché domani sarà decisivo nella corsa al titolo

(Di sabato 9 ottobre 2021)interrompe un lungo digiuno (di 12 qualifiche) e torna in pole position a Istanbul Park nel Gran Premio di Turchia 2021, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota finlandese dellasfrutta infatti la penalizzazione di 10 posizioni inflitta al compagno di squadra Lewis Hamilton (primoqualifica odierna) per aver cambiato il motore endotermico, guadagnandosi la seconda partenza al palo dell’anno. Il 32enne nativo di Nastola è chiamatoa completare l’opera, per vincere il suo primo GP del 2021 e aiutare così facendo lain entrambi i campionati.precede sulla griglia di partenza la Red Bull di Max Verstappen (2°) e avrà quindi il compito di tenersi alle spalle l’olandese per tutta la gara, ...

Advertising

CCokina12 : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #TurkishGp ???? Anche Carlos conclude la sua ulteriore prova high fuel. Lo spagnolo chiede dati sul passo rispett… - berrageiz : #F1 #FUnoAT #TurkishGp ???? Anche Carlos conclude la sua ulteriore prova high fuel. Lo spagnolo chiede dati sul pass… - Gianludale27 : Sainz chiede ragguagli sul passo. Adami gli dice: più veloci di Aston Martin, ma più lenti di Mercedes e Red Bull #TurkishGP -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes chiede

...Lance STROLL Aston Martin+2.901 3 17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.978 4 18 Lewis HAMILTON+... Leclerc intanto in un team radiodi montare le slick! 11.57 Anche Ocon chiude un giro senza ...... presidente di "Voglio la luna",a tutti coloro che dovessero incrociare il mezzo di chiamare subito il 112. Il, che ha cinque anni, è fondamentale per lo svolgimento della regolare ...Nella mattinata del sabato di Istanbul vanno in scena le ultime libere del weekend: segui con noi la cronaca live delle FP3 del GP di Turchia.MACERATA - Va in pizzeria a prendere delle pizze da asporto, esce e trova un uomo che le sperona l’auto per uscire dal parcheggio. È la disavventura vissuta da una giovane sette anni ...